С начала 2019 года свердловчане заняли у банков 321 миллиард рублей
Сегодня, 17:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С начала текущего года жители Свердловской области взяли в долг у банков 321 млрд рублей, сообщает «Областная газета».
Общая сумма кредитов свердловчан выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11% (287,9 млрд рублей). При том доля ипотеки снизилась на 10% и составила пятую часть от всех выданных займов (60,6 млрд рублей). В Уральском главном управлении Центробанка РФ рассказали, что чаще займы берутся на потребительские нужды и автокредиты.
Общая задолженность свердловчан по всем видам кредитов составляет 537,4 млрд рублей.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей