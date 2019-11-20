С начала 2019 года свердловчане заняли у банков 321 миллиард рублей

Общая сумма кредитов свердловчан выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11% (287,9 млрд рублей). При том доля ипотеки снизилась на 10% и составила пятую часть от всех выданных займов (60,6 млрд рублей). В Уральском главном управлении Центробанка РФ рассказали, что чаще займы берутся на потребительские нужды и автокредиты.