Школьники Нижнего Тагила проверили знания ПДД в «Лаборатории безопасности»

Дети повторили правила поведения в общественном транспорте. Им показали, что может случиться с пассажиром, если он не пристегивается ремнем безопасности, сидя в автомобиле в детском удерживающем устройстве.

Также были отработаны правильные действия при переходе проезжей части. Дети поделились на пешеходов и водителей, изучили сигналы светофоров, как правильно смотреть по сторонам и где останавливаться.

Всего в России создано 33 региональных центра «Лаборатории безопасности». Один из них располагается в Свердловской области. Данный проект представляет собой комплексную программу, направленную на формирование правильного поведения детей на дорогах.

«Лаборатория безопасности» представляет собой автомобиль, в котором есть все необходимое для обучения основам безопасного поведения на дорогах — велосипеды, конусы, информационные стенды, элементы улично-дорожной сети, модель автобуса и так далее. Все это позволяет формировать дорожные ситуации максимально приближенные к реальности.