Школьники Нижнего Тагила проверили знания ПДД в «Лаборатории безопасности»
19 ноября Нижний Тагил посетил федеральный проект «Лаборатория безопасности», где учащиеся МБОУ СОШ № 32 проверили свои знания безопасного поведения на дороге и в транспорте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Дети повторили правила поведения в общественном транспорте. Им показали, что может случиться с пассажиром, если он не пристегивается ремнем безопасности, сидя в автомобиле в детском удерживающем устройстве.
Также были отработаны правильные действия при переходе проезжей части. Дети поделились на пешеходов и водителей, изучили сигналы светофоров, как правильно смотреть по сторонам и где останавливаться.
Всего в России создано 33 региональных центра «Лаборатории безопасности». Один из них располагается в Свердловской области. Данный проект представляет собой комплексную программу, направленную на формирование правильного поведения детей на дорогах.
«Лаборатория безопасности» представляет собой автомобиль, в котором есть все необходимое для обучения основам безопасного поведения на дорогах — велосипеды, конусы, информационные стенды, элементы улично-дорожной сети, модель автобуса и так далее. Все это позволяет формировать дорожные ситуации максимально приближенные к реальности.
С начала 2019 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 38 ДТП с участием детей, в результате которых трое погибли, 40 получили травмы различной степени тяжести.