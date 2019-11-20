СК возбудил уголовное дело из-за гибели годовалого ребенка в больнице Екатеринбурга
Следственный комитет Екатеринбурга по факту гибели ребенка в городской больнице от менингококковой инфекции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), сообщает Znak.
На данный момент служба проводит комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств дела, а также назначено несколько экспертиз. Для определения точной причины гибели ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза.
Параллельно проводятся допросы родственников, сотрудников детского сада и медицинских работников.
Несколько дней назад в городской больнице Екатеринбурга скончался ребенок. Ему был 1 год и 11 месяцев. По словам матери, еще в детском саду у него поднялась температура, но воспитатели решили, что он устал. Дома у ребенка измерили температуру, она оказалась 39 градусов. На коже начали появляться пятна синего цвета. Скорая помощь приехала на вызов через 2,5 часа, но температура к тому моменту спала, и мама отказалась от госпитализации. Пятна приняли за синяки. Ночью ребенку стало хуже и его госпитализировали в реанимацию с менингококковой инфекцией. Официальная причина смерти ребенка — синдром Уотерхауса-Фридериксена. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль.