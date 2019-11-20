Суд обязал власти Екатеринбурга за 36 месяцев реконструировать памятник архитектуры
Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования прокурора о восстановлении особняка И. М. Федорова, являющегося памятником культурного наследия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На выполнение требований властям Екатеринбурга и физическому лицу, которое тоже является правообладателем особняка, суд дал 36 месяцев.
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга в ходе проведения проверки соблюдения законодательства о сохранности объектов культурного наследия установила, что правообладатели особняка И. М. Федорова не принимают меры по его сохранности. При этом объект находится в плохом техническом состоянии и требует срочного принятия мер по его восстановлению.
В связи с установленными фактами, прокурор Ленинского района Екатеринбурга обратился с иском в суд к Департаменту по управлению муниципальным имуществом администрации муниципалитета, а также собственнику-физическому лицу с требованием принять меры по восстановлению объекта культурного наследия, а также разработать научно-проектную документацию и проект зон охраны.