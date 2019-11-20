Ушли в декрет: на Урале в детской поликлинике не хватает врачей-педиатров

По словам мамы одного из пациентов приемы ведутся с перерывами, которые иногда могут доходить до двух дней.

Второй день сижу в очереди с ребенком и не могу попасть на прием, за три года с момента рождения сына у нас уже сменилось девять фельдшеров, и на данный момент принимает фельдшер одного из учебных заведений, рассказала мама одного из пациентов поликлиники Ирина.

Министерство здравоохранения в официальном ответе фонду «Гражданский патруль» подтвердило, что кадровая проблема действительно есть в этой поликлинике.

С 2017 года на участке № 1 Режевской центральной районной больницы постоянный педиатр отсутствует в связи с уходом в декретный отпуск. На этот период был принят другой специалист, который тоже через семь месяцев вышел в декрет.

С марта 2019 года в поликлинике временно работает педиатр, которую перевели в больницу из детского сада.

В ведомстве отметили, что главному врачу больницы уже дали поручение найти нового сотрудника на вакантное место.