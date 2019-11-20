УВЗ не смог оспорить штраф в 500 000 рублей после смерти тагильчанина на предприятии

22 января 2019 года на «Уралвагонзаводе» произошёл инцидент, в результате которого погиб рабочий. С 24 января по 5 апреля Ростехнадзор проводил расследование данного происшествия. В ходе проверки были выявлены нарушения промышленной безопасности при эксплуатации производственного объекта четвертого класса опасности, на котором используется мостовой кран. Пачки металлопроката складывались на деформированные деревянные подкладки разной длины, а также не предусматривалась дополнительная обвязка груза удавкой. Ведомством было выявлено нарушение в строповке двух пачек вместо одной, в результате чего при опускании груза произошло соскальзывание и дальнейшее падение свободно лежащей рядом пачки проката диаметром 110 миллиметров, увлекшей за собой свободный конец зацепленных пачек, и падение одной из зацепленных пачек проката диаметром 110 миллиметров на работника, находящегося в опасной зоне.

Судом установлено, что причинами, приведшими к гибели работника предприятия явились грубые нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта общества «Уралвагонзавод» IV класса опасности, написано в решении суда.

В ходе расследования Ростехнадзор отметил отсутствие надлежащего контроля руководителями и специалистами цеха требований промбезопасности, охраны труда и должностных инструкций. А также ошибки в работе персонала — нарушение производственных инструкций и указаний по охране труда в части погрузочно-разгрузочных работ и складировании грузов. Результатом проверки управления стал протокол об административном правонарушении и штраф предприятию в размере 500 тысяч рублей.

В суд «Уралвагонзавод» предоставил доводы по обеспечению безопасных условий и охраны труда для своих работников.

Доводы заявителя о выполнении им в качестве работодателя обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда не исключает вины юридического лица и не является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении, сообщается в судебном решении.

Комиссия по расследованию несчастного случая возложила ответственность за гибель работника на должностные лица и потерпевших. Их связь с организацией прослеживается, что также определяет вину предприятия. Суд не удовлетворил иск УВЗ о признании незаконным и отмене постановления Ростехнадзора.