В Екатеринбурге Крашенинникова оштрафовали за пост про «путинских» судей
Сегодня, 13:28ОбществоФото: Страница Федора Крашенинникова в соцсети
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Политолог Федор Крашенинников в Екатеринбурге решением Ленинского суда оштрафован на 30 тысяч рублей за неуважение к власти, об этом он рассказал на странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
В июне политолог сделал репост материала «Ведомостей» об аресте Леонида Волкова из ФБК, добавив собственный комментарий с нецензурной бранью и выражением «путинские» судьи. Вскоре за это на него был составлен административный протокол.
Крашенинников полагает, что ситуация была связана с его позицией против строительства Храма святой Екатерины в Театральном сквере.
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