В Екатеринбурге обнаружили лагеря для подготовки участников протестов
Сегодня, 10:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в нескольких регионах лагеря для подготовки участников протестов, пишет «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург
Создание подобных центров занимаются некоммерческие организации, получающие финансирование из-за границы. Сообщается, что лагеря могут действовать в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Калининграде, Омске и на Северном Кавказе. Кроме организаций, существуют «виртуальные» лагеря, представляющие сообщества и группы в интернете.
Член думской комиссии Адальби Шхагошев заявил, что парламентарии намерены разработать ряд мер по выявлению подобных организаций, а также ввести уголовное наказание для организаторов несанкционированных акций, которые прошли обучение в подобных лагерях.
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