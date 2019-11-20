В Екатеринбурге обнаружили лагеря для подготовки участников протестов

Создание подобных центров занимаются некоммерческие организации, получающие финансирование из-за границы. Сообщается, что лагеря могут действовать в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Калининграде, Омске и на Северном Кавказе. Кроме организаций, существуют «виртуальные» лагеря, представляющие сообщества и группы в интернете.