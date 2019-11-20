В Нижнем Тагиле планируется ввести раздельный сбор мусора

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Нижний Тагил стал одним из первых городов, где планируется применить практику раздельного сбора мусора, сообщает «МК-Урал».
Сюжеты: Нижний Тагил
В списке также оказались Екатеринбург, Первоуральск и Краснотурьинск. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Такой подход обусловлен тем, что рядом с этими городами будут возводиться мусоросортировочные комплексы.
Министр считает, что от раздельного сбора мусора выиграют все, потому что в перспективе фракции отходов будут выкупать.
В некоторых городах Свердловской области уже есть опыт внедрения раздельного сбора мусора. Однако горожане эту затею не поддержали. На данный момент контейнеры для разного типа отходов есть только в некоторых дворах Екатеринбурга.
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