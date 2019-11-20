В Нижнем Тагиле планируется ввести раздельный сбор мусора

В списке также оказались Екатеринбург, Первоуральск и Краснотурьинск. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Такой подход обусловлен тем, что рядом с этими городами будут возводиться мусоросортировочные комплексы.

Министр считает, что от раздельного сбора мусора выиграют все, потому что в перспективе фракции отходов будут выкупать.