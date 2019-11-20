В Нижнем Тагиле школьникам показали, как содержатся трудные подростки

Ребята узнали о том, как содержатся трудные подростки, и какие занятия с ними проводятся. Как рассказала старший инспектор ПДН Светлана Еремина, воспитанники центра не могут свободно передвигаться по его помещениям и прилегающей территории, только все вместе – в столовую, в класс, на прогулку, в спортивный зал. Все двери закрыты на ключ, на окнах установлены решетки. Не разрешается пользоваться мобильным телефоном. Весь центр находится под камерами наблюдения.