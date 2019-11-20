В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом из которого отказывались съезжать жильцы

Постановление об этом было подписано первым вице-мэром Вячеславом Горячкиным.

Двухэтажный дом был признан аварийным еще в 2013 году. В октябре 2018 года большинство жильцов переехали в новое место. В ветхом доме осталась только семья Павловых, которую не устроила предложенная мэрией компенсация. Она составила 1,3 миллиона рублей.