В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом из которого отказывались съезжать жильцы
Сегодня, 13:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Аварийный дом № 62/34 по улице Высокогорская в Нижнем Тагиле, откуда последняя семья отказывалась съезжать, так как ее не устраивал размер компенсации, снесут в 2020 году, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Постановление об этом было подписано первым вице-мэром Вячеславом Горячкиным.
Двухэтажный дом был признан аварийным еще в 2013 году. В октябре 2018 года большинство жильцов переехали в новое место. В ветхом доме осталась только семья Павловых, которую не устроила предложенная мэрией компенсация. Она составила 1,3 миллиона рублей.
В конце июня 2019 года суд обязал мэрию выплатить 1,8 миллиона рублей. На эту сумму семья приобрела трехкомнатную квартиру на Вые. В сентябре она переехала на новое место жительства, и теперь дом снесут.
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