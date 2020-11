«Брал Берлин»: В Нижнем Тагиле появится памятная доска бывшему директору СОШ № 24

В Нижнем Тагиле на фасаде СОШ № 24 появится памятная табличка Николаю Девятерикову, участвовавшему в ВОВ и трудившемуся директором учебного заведения.

Девятериков Николай Николаевич руководил школой № 24 на протяжении 30 лет, с 1955 по 1985 год. Он скончался в 2007 году, сообщает пресс-служба мэрии. В тексте будут отмечены годы труда и награды, которые получил бывший директор и выпускник школы в годы ВОВ. Среди них медали «За отвагу» и «За взятие Берлина», знак «Ветеран гвардейских минометных войск». Для нас честь установить памятную доску человеку, прошедшему войну и бравшему Берлин. Он был выдающимся организатором и педагогом. Три десятка лет бессменно руководил школой, в которой обучались дети горняков,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Напомним, памятная доска также появится на здании гемодиализа, на улице Фрунзе 27а. Её посвятят нефрологу Игорю Махову, который создал в Нижнем Тагиле центр данный центр. В память о создателе центра гемодиализа в Нижнем Тагиле установят мемориальную доску

