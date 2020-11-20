«Брал Берлин»: В Нижнем Тагиле появится памятная доска бывшему директору СОШ № 24

Для нас честь установить памятную доску человеку, прошедшему войну и бравшему Берлин. Он был выдающимся организатором и педагогом. Три десятка лет бессменно руководил школой, в которой обучались дети горняков,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.