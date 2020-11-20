«Брал Берлин»: В Нижнем Тагиле появится памятная доска бывшему директору СОШ № 24

Девятериков Николай Николаевич руководил школой № 24 на протяжении 30 лет, с 1955 по 1985 год. Он скончался в 2007 году, сообщает пресс-служба мэрии.
В тексте будут отмечены годы труда и награды, которые получил бывший директор и выпускник школы в годы ВОВ. Среди них медали «За отвагу» и «За взятие Берлина», знак «Ветеран гвардейских минометных войск».
Для нас честь установить памятную доску человеку, прошедшему войну и бравшему Берлин. Он был выдающимся организатором и педагогом. Три десятка лет бессменно руководил школой, в которой обучались дети горняков,отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, памятная доска также появится на здании гемодиализа, на улице Фрунзе 27а. Её посвятят нефрологу Игорю Махову, который создал в Нижнем Тагиле центр данный центр.