Данные о дорогах России поместят в единый цифровой портал

Уже сейчас в СКДФ зарегистрированы почти 14 000 пользователей, из них более 9 000 — это дорожные организации. Они, как и собственники дорог, должны будут актуализировать содержащуюся в базе информацию и отвечать на вопросы о ремонтах, их сроках и потраченных на это средствах.