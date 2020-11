Данные о дорогах России поместят в единый цифровой портал

Участники форума «Транспорт России» узнали о том, что начала работать Система контроля дорожных фондов. В ней будут храниться сведения обо всех автодорогах Российской Федерации.

Специалисты полагают, что наличие единой базы позволит дорожникам и другим профильным организациям более оперативно проводить ремонтные работы. Кроме этого система позволит контролировать движение выделяемых на эти цели средств. По словам директора Департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григория Волкова, в СКДФ будут доступны все сведения о любой автодороге, начиная с проекта и заканчивая датами запланированных ремонтов. Верифицировать данные будут владельцы автодорог и работающие на них организации, пишет newsnn.ru. Информация о состоянии российских автомобильных дорог будет представлена в трех разделах: федеральном, региональном и местном. Каждый из них будет содержать карту, данные об аварийных участках и другие сведения. Также в системе будут храниться данные, предоставленные передвижными лабораториями РОСДОРНИИ. В настоящее время полностью загружены данные по федеральным трассам. Раздел региональных дорог заполнен более чем на 90%, по местным автодорогам заполняемость превышает 50%. Полностью система будет готова к концу 2020 — началу 2021 года. Заместитель директора Департамента цифровой трансформации Минтранса России Евгений Ткаченко заявил, что такая цифровизации дорожного хозяйства поможет лучше контролировать расходование направленных на улучшение инфраструктуры средств. «СКДФ — это один из тех проектов в плане цифровизации, который поможет получить надежные инструменты для принятия обоснованных решений для планомерного развития инфраструктуры», — подчеркнул Ткаченко. Уже сейчас в СКДФ зарегистрированы почти 14 000 пользователей, из них более 9 000 — это дорожные организации. Они, как и собственники дорог, должны будут актуализировать содержащуюся в базе информацию и отвечать на вопросы о ремонтах, их сроках и потраченных на это средствах. По словам генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексея Варятченко, россияне все еще не до конца удовлетворены качеством российских дорог. Он отметил, что новая система дает возможность контроля за состоянием дорог и качеством ремонтных работ всем гражданам. Общественный контроль будет осуществляться через портал «Моя дорога» и приложение «Гражданин». Там можно будет пожаловаться на разбитую дорогу, оценить качество ремонта и многое другое. Потом по этим данным, а также по информации, поступающей от мобильных лабораторий, создадут единый индекс качества автомобильных дорог.

