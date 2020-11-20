Депутат Госдумы: в России многодетным матерям могут выплачивать по 15 тысяч рублей

Депутат Госдумы: в России многодетным матерям могут выплачивать по 15 тысяч рублей

Сегодня, 18:39ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Матерям, которые родили троих детей, нужно назначать дополнительные выплаты.

Об этом рассказал URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, бывший министр труда Сергей Калашников.

Он рассказал, что такие выплаты можно назначить, но матери должны их лишаться при выходе на пенсию.

Кроме того, Калашников отмечает, что многодетным матерям не нужно уменьшать пенсионный возраст, так как они не смогут заработать достойную пенсию из-за маленького стажа. Он подчеркнул, что женщины должны продолжать работать, так как есть много несложных вакансий.

Ранее координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков выступил с предложением об отпуске женщин на пенсию после рождения третьего ребенка и предложил ежемесячно выплачивать им по 15 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в начале ноября были названы новые категории россиян, которые имеют право на досрочную пенсию.

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