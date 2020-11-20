Депутат Госдумы: в России многодетным матерям могут выплачивать по 15 тысяч рублей

Кроме того, Калашников отмечает, что многодетным матерям не нужно уменьшать пенсионный возраст, так как они не смогут заработать достойную пенсию из-за маленького стажа. Он подчеркнул, что женщины должны продолжать работать, так как есть много несложных вакансий.