Десятки свердловских врачей пожаловались на снижение зарплаты в три раза

В Свердловской области медики ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» написали коллективное письмо, с просьбой проверить здравницу на предмет соблюдения трудового кодекса. Врачи заявили о тройном снижении заработной платы.

Письмо направят в трудовую инспекцию, Следственный комитет, прокуратуру Свердловской области, региональный и федеральный Минздрав. Подписались под обращением около 80 сотрудников, пишет 66.ru. В конце мая заведение отдали под «ковидный» госпиталь. В таком режиме больница работала до середины августа. На тот период весь персонал получал около 70 тысяч рублей зарплаты и выплаты за коронавирус, передает издание слова медика, пожелавшего остаться неизвестным. 1 октября больницу перепрофилировали повторно. Врач отметил увеличившуюся нагрузку и степень тяжести больных. Вместо нормативных 20 пациентов, на медиков «вешали» по 60-70 заразившихся коронавирусом. Сотрудник утверждает, что всех принудили подписать задним числом допсоглашение к трудовому договору. Условие поставили ребром, либо врач подписывает, либо его не допускают к работе. Многие подписали просто на «автомате». Выбора всё равно не было, рассказывает врач. Получив заработную плату, сотрудники больницы очень удивились ее размеру. Медик заявил, что оклад снизили до 20 тысяч рублей. Такая же сумма начисляется с «какого-то коэффициента». Несколько других врачей подтвердили редакции факт сокращения оплаты труда. Один из сотрудников больницы рассказал, что им было заявлено о высоких надбавках за работу с коронавирусом, якобы поэтому полная зарплата и не нужна. Но и надбавки задерживают! Я получил 25 тысяч, а ипотечный платеж на пять тысяч больше. Мне что делать?негодует один из медиков. Врачи предполагают, что проблемы связаны с новым заместителем главврача. Им кажется, что ему не хватает опыта. Медики пытались решить проблему без привлечения ведомств, писали обращение руководству, но безуспешно. Напомним, в сентябре появилось сообщение о массовом увольнении врачей из ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге. Уточнялось, что около 80 медиков ушли со своих должностей. В ситуацию пришлось вмешаться Министру здравоохранения Свердловской области Андрею Карлову. Свердловский минздрав начал разбираться с массовым увольнением медиков из ЦГКБ № 1

