Эксперты: Свердловская область не самая благополучная для детей

Рейтинг составлен по данным за 2019 год. За этот период на Среднем Урале зафиксировано 1955 несовершеннолетних нарушителей, пишет Znak.
Кроме того, в отношении самих малолетних в регионе совершается большое количество преступлений. Данный показатель также вывел субъект в топ антирейтинга.
Чаще всего родительских прав лишали также на Среднем Урале. Был зарегистрирован 1 631 такой случай.
Свердловской области выделяется больше всего средств для охраны семьи и детства. Аналитики приводят цифру в 18,5 млрд рублей.
По итогам исследования эксперты признали регион не самым благополучным для детей. Они определили этот уровень как средний.
Напомним, редакция TagilCity.ru разобралась в причинах поведения малолетних преступников и узнала, какое наказание для них предусмотрено.