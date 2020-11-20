Эксперты: Свердловская область не самая благополучная для детей

Эксперты: Свердловская область не самая благополучная для детей

Сегодня, 15:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловская область попала в лидеры среди регионов России по детской преступности.

Рейтинг составлен по данным за 2019 год. За этот период на Среднем Урале зафиксировано 1955 несовершеннолетних нарушителей, пишет Znak.

Кроме того, в отношении самих малолетних в регионе совершается большое количество преступлений. Данный показатель также вывел субъект в топ антирейтинга.

Чаще всего родительских прав лишали также на Среднем Урале. Был зарегистрирован 1 631 такой случай.

Свердловской области выделяется больше всего средств для охраны семьи и детства. Аналитики приводят цифру в 18,5 млрд рублей.

По итогам исследования эксперты признали регион не самым благополучным для детей. Они определили этот уровень как средний.

Напомним, редакция TagilCity.ru разобралась в причинах поведения малолетних преступников и узнала, какое наказание для них предусмотрено.

Related news:
Свердловская областьнесовершеннолетниепреступность
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы