Эксперты: Свердловская область не самая благополучная для детей

Свердловская область попала в лидеры среди регионов России по детской преступности.

Рейтинг составлен по данным за 2019 год. За этот период на Среднем Урале зафиксировано 1955 несовершеннолетних нарушителей, пишет Znak. Кроме того, в отношении самих малолетних в регионе совершается большое количество преступлений. Данный показатель также вывел субъект в топ антирейтинга. Чаще всего родительских прав лишали также на Среднем Урале. Был зарегистрирован 1 631 такой случай. Свердловской области выделяется больше всего средств для охраны семьи и детства. Аналитики приводят цифру в 18,5 млрд рублей. По итогам исследования эксперты признали регион не самым благополучным для детей. Они определили этот уровень как средний. Напомним, редакция TagilCity.ru разобралась в причинах поведения малолетних преступников и узнала, какое наказание для них предусмотрено. «Нападают стаей». Как в Свердловской области наказывают малолетних преступников?

