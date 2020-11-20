Евгений Куйвашев отметил улучшение ситуации в поликлиниках

Напомним, накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что он знает о проблеме с дозвоном до поликлиник и больниц. Мэр отметил, что медучреждения работают в усиленном режиме. К удаленной работе привлекаются врачи-пенсионеры и студенты.