Евгений Куйвашев отметил улучшение ситуации в поликлиниках

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал какие меры приняты по улучшению ситуации в больницах региона. Об этом он написал в Instagram.

Глава региона, в ответ на вопрос о поликлинике ЦГБ № 2, написал о постоянно проводимой работе по расширению мощности линий АТС в здравницах региона. Он отметил рост нагрузки из-за пандемии COVID-19. Губернатор сообщил, что ведется работа по привлечению кадров и транспорта в службу участковых врачей. За прошедшие 10 дней для нужд больниц и поликлиник дополнительно мобилизовали почти 200 машин от органов власти и муниципалитетов, уточнил Куйвашев. Замеры контрольной группы показали, что дозвоны до городских поликлиник Екатеринбурга занимает не более 15 минут. Однако губернатор отмечает, что называть проблему полностью решенной пока преждевременно. Напомним, накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что он знает о проблеме с дозвоном до поликлиник и больниц. Мэр отметил, что медучреждения работают в усиленном режиме. К удаленной работе привлекаются врачи-пенсионеры и студенты. Мэр Екатеринбурга высказался о невозможности дозвона до больниц

