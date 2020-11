Главврач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов анонсировал свою отставку

Олег Аверьянов, главный врач Свердловской областной детской больницы № 1, уведомил медперсонал о том, что Министерство здравоохранения региона не планирует продлять с ним контракт.

Как сообщили URA.RU два источника в медучреждении, контракт с Арьяновым заканчивается в начале декабря. Сейчас идет сбор подписей, попытаемся доказать необходимость сохранения Олега Юрьевича в должности,говорит источник. Также письма в защиту сохранения должности главврача готовят родители детей из отдела паллиативной помощи. Глава минздрава Андрей Карлов утверждает, что решение еще не принято. Со всеми, без исключения, главными врачами решение о дальнейшем сотрудничестве принимается в день окончания контракта,сказал Карлов. Напомним, в начале ноября на должность главного врача ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле был назначен бывший заместитель министра здравоохранения Омской области Александра Павловских. Уволенный замминистра омского минздрава стал главой больницы в Нижнем Тагиле

