Главврач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов анонсировал свою отставку

Главврач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов анонсировал свою отставку

Сегодня, 16:28ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Олег Аверьянов, главный врач Свердловской областной детской больницы № 1, уведомил медперсонал о том, что Министерство здравоохранения региона не планирует продлять с ним контракт.

Как сообщили URA.RU два источника в медучреждении, контракт с Арьяновым заканчивается в начале декабря.

Сейчас идет сбор подписей, попытаемся доказать необходимость сохранения Олега Юрьевича в должности,говорит источник.

Также письма в защиту сохранения должности главврача готовят родители детей из отдела паллиативной помощи.

Глава минздрава Андрей Карлов утверждает, что решение еще не принято.

Со всеми, без исключения, главными врачами решение о дальнейшем сотрудничестве принимается в день окончания контракта,сказал Карлов.

Напомним, в начале ноября на должность главного врача ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле был назначен бывший заместитель министра здравоохранения Омской области Александра Павловских.

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