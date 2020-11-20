Главврач ОДКБ № 1 Олег Аверьянов анонсировал свою отставку

Как сообщили URA.RU два источника в медучреждении, контракт с Арьяновым заканчивается в начале декабря.
Сейчас идет сбор подписей, попытаемся доказать необходимость сохранения Олега Юрьевича в должности,говорит источник.
Также письма в защиту сохранения должности главврача готовят родители детей из отдела паллиативной помощи.
Глава минздрава Андрей Карлов утверждает, что решение еще не принято.
Со всеми, без исключения, главными врачами решение о дальнейшем сотрудничестве принимается в день окончания контракта,сказал Карлов.
Напомним, в начале ноября на должность главного врача ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле был назначен бывший заместитель министра здравоохранения Омской области Александра Павловских.