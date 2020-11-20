Михаила Шилиманова приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о «Бухте Квинс»

Было установлено, что Шилиманов с ноября 2010 года по декабрь 2012 года, похитил денежные средства 65 пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». При этом он был в сговоре Ларисой Ассоновой, которая в мае 2018 года была приговорена к четырем годам лишения свободы.