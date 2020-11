Михаила Шилиманова приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о «Бухте Квинс»

Михаила Шилиманова признали виновным в хищении средств пайщиков и приговорили его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

20 ноября Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор Михаилу Шилиманову, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Было установлено, что Шилиманов с ноября 2010 года по декабрь 2012 года, похитил денежные средства 65 пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». При этом он был в сговоре Ларисой Ассоновой, которая в мае 2018 года была приговорена к четырем годам лишения свободы. Часть денег, которые находились на счетах фирмы, перечислялись на расчетные счета юридических лиц. При этом работы фактически не выполнялись. Сумма ущерба составила не менее 28 миллионов рублей. Шилиманов и Ассонова распорядились деньгами по своему усмотрению. В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что был проделан большой объём работы для установления обстоятельств преступления и сбор и закрепление доказательственной базы. Следователи проводили обыски, осмотры предметов и документов. Было допрошено большое количество потерпевших и проанализировано передвижение денег по счетам. Напомним, в конце сентября суд оставил под домашним арестом Михаила Шилиманова, которого подозревают в посредничестве во взятке гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Бывшему замминистра Свердловской области грозит реальный срок по делу «Бухты Квинс»

