На Урале предложили не пускать детей на улицу без взрослых после 22 часов

На данный момент дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны ночью находиться без сопровождения взрослых в тех местах, которые могут быть для них потенциально опасны. Запрет действует с 22.00 до 6.00 с октября по апрель и с 23.00 до 6.00 с мая по сентябрь. Теперь предлагается сократить комендантский час и сделать время единым на весь год – с 22.00 до 6.00.
В качестве аргумента приведены данные по итогам девяти месяцев 2020 года. Число правонарушений, совершаемых подростками, снизилось на 15,7%. В противовес этому количество правонарушений, случившихся в период с 22 до 23 часов в общественных местах, увеличивается с каждым годом.
Напомним, 9 ноября стало известно, что свердловским подросткам планируют ограничить доступ в торговые центры.