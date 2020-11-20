На Урале предложили не пускать детей на улицу без взрослых после 22 часов

На данный момент дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны ночью находиться без сопровождения взрослых в тех местах, которые могут быть для них потенциально опасны. Запрет действует с 22.00 до 6.00 с октября по апрель и с 23.00 до 6.00 с мая по сентябрь. Теперь предлагается сократить комендантский час и сделать время единым на весь год – с 22.00 до 6.00.