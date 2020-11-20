На Урале предложили не пускать детей на улицу без взрослых после 22 часов

На Урале предложили не пускать детей на улицу без взрослых после 22 часов

Сегодня, 20:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Региональным правительством была получена инициатива от законодательного собранием Свердловской области пересмотреть время начала комендантского часа для детей. Предложение было опубликовано на сайте ЗакСО.

На данный момент дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны ночью находиться без сопровождения взрослых в тех местах, которые могут быть для них потенциально опасны. Запрет действует с 22.00 до 6.00 с октября по апрель и с 23.00 до 6.00 с мая по сентябрь. Теперь предлагается сократить комендантский час и сделать время единым на весь год – с 22.00 до 6.00.

В качестве аргумента приведены данные по итогам девяти месяцев 2020 года. Число правонарушений, совершаемых подростками, снизилось на 15,7%. В противовес этому количество правонарушений, случившихся в период с 22 до 23 часов в общественных местах, увеличивается с каждым годом.

Напомним, 9 ноября стало известно, что свердловским подросткам планируют ограничить доступ в торговые центры.

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