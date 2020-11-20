Некоторым знакам зодиака следует навести порядок в делах 22 ноября

Стрелец

Хорошее время для кардинальных изменений в жизни. Попробуйте осуществить самые смелые свои мечты. Если планировали сменить место работы или сферу деятельности, то для этого будет благоприятный момент. Постарайтесь избавиться от вредной привычки. Это полезно для здоровья и придаст уверенности в своей силе воли. Вечером можете задуматься о планах на отпуск. Попробуйте бсудить с вашей второй половинкой отдых за рубежом.