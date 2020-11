Некоторым знакам зодиака следует навести порядок в делах 22 ноября

Астрологи рекомендуют одним знакам навести порядок в делах 22 ноября, а другим следует сохранять уверенность в себе.

Овен Следует уделить время изучению новых навыков. Посоветуйтесь с коллегами и начальником, чтобы выяснить в каком направлении лучше работать. Можете обратиться к специальной литературе или пообщаться со специалистами в данной области. Новые умения обязательно пригодятся в будущем, особенно если рассчитываете на повышение. Займитесь физическими упражнениями. Это может быть и естественная нагрузка, например, прогулка или бег. Вечером можете собраться в семейном кругу. Телец Отличный день. Поработайте с новыми деловыми партнерами. Обратите внимание на перспективные проекты, которые вам предлагают. Следует определить те, за которые лучше взяться в первую очередь. Хорошо пройдут переговоры и встречи. Может получиться заключить выгодный контракт. Постарайтесь избегать физических нагрузок. В этот день высока вероятность получить ушиб или травму. Вечер лучше провести в спокойной обстановке. Близнецы Не пытайтесь взять на себя слишком много задач. Решайте проблемы постепенно и не берите лишнюю ответственность, иначе можете подвести коллег и руководство, если не уложитесь в сроки. Займитесь составлением плана питания. Исключите жирные продукты из рациона. Можете выбрать день для полного отказа от пищи. Вечером могут ожидать приятные новости издалека. Проведите время в веселой компании. Рак Не ожидайте высоких результатов от любых видов деятельности. Ваша работоспособность будет на очень низком уровне. Рекомендуется заниматься только рутинной и не очень сложной работой. Не работайте с деньгами, ошибка может обернуться крупными потерями. Займитесь своей внешностью. Посетите салон красоты. Вечером рекомендуется предпочесть спокойный отдых. В отношениях вас могут поставить перед неприятным выбором. От решения будет зависеть судьба союза. Лев Плохой день. Будет сложно сосредоточиться на важных вещах. Возникнут конфликты с коллегами и долги в делах. Настроение испортится и выполнять обязанности станет еще сложнее. Постарайтесь привлечь в помощь деловых партнеров или знакомых. Отвлекитесь, занявшись физическими упражнениями. Можете обратить внимание на зимние виды спорта. Вечер лучше провести в компании, где вас хорошо понимают. В отношениях не предвидится проблем. Вторая половинка может порадовать приятным сюрпризом. Дева Неплохой день. Можете браться за задачи, требующие быстрого решения. Такие вопросы будут получаться лучше всего. Избегайте монотонной и однообразной работы. В делах, которые требуют точности, не удастся преуспеть. Постарайтесь одеваться теплее. Высок риск заболеть простудными заболеваниями. Займитесь домашними делами и наведите порядок. Вечером можете собрать у себя в гостях друзей. Весы Время подвести итоги и сделать выводы. Разберитесь в своих рабочих делах и закройте долги. Определитесь с будущими проектами и обсудите насущные вопросы с руководителем. Запланируйте собственный бюджет. Рекомендуется сделать это без посторонней помощи. Пройдитесь по магазинам и купите необходимые в быту предметы. Вечер проведите за наведением порядка в своем жилище. Скорпион Сложный день. Могут возникнуть задержки в делах, особенно при оформлении документов. Постарайтесь сохранять бодрость духа и уверенность в себе. Потребуется поддержка и коллеги с готовностью её окажут. После напряженного дня следует хорошо отдохнуть. Займитесь любимым хобби. Не рекомендуются физические нагрузки. Вечером можете запланировать посещение кинотеатра или концерта вместе с вашей второй половинкой. Стрелец Хорошее время для кардинальных изменений в жизни. Попробуйте осуществить самые смелые свои мечты. Если планировали сменить место работы или сферу деятельности, то для этого будет благоприятный момент. Постарайтесь избавиться от вредной привычки. Это полезно для здоровья и придаст уверенности в своей силе воли. Вечером можете задуматься о планах на отпуск. Попробуйте бсудить с вашей второй половинкой отдых за рубежом. Козерог Неблагоприятный день для представителей знака. Будет преобладать плохое настроение по совершенно необъяснимым причинам. Мелочи будут раздражать, а работа стопориться из-за вашей рассеянности. Постарайтесь не братья за сложные дела. Перенесите на другой день встречи и переговоры. Избегайте работы с финансами. Не следует выбирать досуг в обществе. Лучше отдохните самостоятельно, а вечер проведите в одиночестве. Водолей Потребуется терпение. Вам могут необоснованно высказать претензии коллеги. Если успокоитесь, то получится постепенно донести свою позицию и убедить в правоте. Могут возникнуть проблемы с деловыми партнерами. Затянутся сроки заключения сделок. Эмоциональное напряжение приведет к усталости и ухудшению самочувствия. Отдохните в приятной компании. Рекомендуются водные процедуры. Вечером можете собраться с семьей на совместный ужин. Рыбы Замечательный день. Ничего не нарушит планов, что будет способствовать прекрасному расположению духа. Получится справиться со своими задачами и помочь коллегам советами. За поддержкой может обратиться родственник, не следует отказывать. Постарайтесь заняться состоянием своего здоровья. Запланируйте визит к врачу для осмотра. Займитесь делами по хозяйству. Вечером может поступить неожиданное приглашение на развлекательное мероприятие.

