Новая схема: Екатеринбуржец пожаловался на вымогательство за ужин с красоткой

Житель Екатеринбурга пожаловался на вымогательство из-за того, что приехал в гости к даме, с которой познакомился в интернете.

37-летний мужчина начал общение с девушкой через интернет, пишет «КП-Екатеринбург». Дама сообщила жителю Екатеринбурга, что поссорилась с родителями и теперь живет одна в съемной квартире. Спустя несколько дней мужчина предложил ей встречу, на что она ответила согласием. Никакой пошлости не было. Просто договорились о встрече. Купил вино, закуски и направился гости. Только выпили и в квартире появились четыре парня в возрасте около 20 лет. У всех в руках телефоны. Посыпались угрозы, рассказывает участник событий. Мужчина уточняет, что незваные гости сообщили ему о юном возрасте его собеседницы. Якобы, ей нет 18 лет. В связи с этим они потребовали от него 30 тысяч рублей, чтобы видео встречи не появилось в интернете. Молодые люди представились представителями сообщества, занимающегося поиском потенциальных педофилов. Екатеринбуржец отказался платить и предложил помощь в работе организации, так как сам против таких связей. После этого сумма «выкупа» начала снижаться. Сначала до 20 тысяч, потом до 10. Двое вели себя агрессивно, но я не растерялся. В итоге принял решение выплатить девушке две тысячи за хорошую актерскую игру. В органы обращаться не стал, решил поделиться со СМИ, чтобы люди знали новые схемы развода, резюмировал «пострадавший». В МВД Екатеринбурга сообщили, что подобная схема им известна. Правоохранители рассказали, что в некоторых случаях заводятся уголовные дела и порекомендовали жертвам немедленно обращаться к стражам порядка для оперативного реагирования. Напомним, в октября в столице Урала задержали подозреваемых в мошеннической схеме, с которой ранее правоохранители не сталкивались. Злоумышленники заправляли топливом автомобиль на местных АЗС, а в момент оплаты подменяли счет в приложении на тот, где заведомо не было денежных средств. В результате банку приходилось делать овердрафт, фактически оплачивая горючее за свой счет. Придумали новую схему: на Урале мошенники подозреваются в ограблении банка через АЗС

