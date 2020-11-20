Новая схема: Екатеринбуржец пожаловался на вымогательство за ужин с красоткой

Мужчина уточняет, что незваные гости сообщили ему о юном возрасте его собеседницы. Якобы, ей нет 18 лет. В связи с этим они потребовали от него 30 тысяч рублей, чтобы видео встречи не появилось в интернете. Молодые люди представились представителями сообщества, занимающегося поиском потенциальных педофилов. Екатеринбуржец отказался платить и предложил помощь в работе организации, так как сам против таких связей. После этого сумма «выкупа» начала снижаться. Сначала до 20 тысяч, потом до 10.