Павел Креков: «Есть ощущение, что мы находимся на плато»

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сказал, что число новых случаев заболевания коронавирусом стало меньше, чем количество выписанных пациенов за тот же период.

На закрытой встрече с представителями СМИ он заявил Е1, что заболеваемость COVID-19 остается высоком уровне. Бессимптомных больных стало около 18%, а летом на них приходилось примерно 50% случаев. Есть ощущение, что мы находимся на плато начиная с 7 ноября. Новых пациентов в течение недели стало меньше, чем выписанных,сообщил Креков. Он отметил, что из-за этого уже освободились 250 коек. При сохранении такой тенденции, в конце следующей недели часть коек смогут вернуть для плановой помощи. Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что на очную форму обучения планируют вернуть учеников девятых классов. Евгений Куйвашев сообщил о выводе девятиклассников с дистанционного обучения

