Павел Креков: «Есть ощущение, что мы находимся на плато»

Павел Креков: «Есть ощущение, что мы находимся на плато»

Сегодня, 14:24ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сказал, что число новых случаев заболевания коронавирусом стало меньше, чем количество выписанных пациенов за тот же период.

На закрытой встрече с представителями СМИ он заявил Е1, что заболеваемость COVID-19 остается высоком уровне. Бессимптомных больных стало около 18%, а летом на них приходилось примерно 50% случаев.

Есть ощущение, что мы находимся на плато начиная с 7 ноября. Новых пациентов в течение недели стало меньше, чем выписанных,сообщил Креков.

Он отметил, что из-за этого уже освободились 250 коек. При сохранении такой тенденции, в конце следующей недели часть коек смогут вернуть для плановой помощи.

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что на очную форму обучения планируют вернуть учеников девятых классов.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Павел Крековкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы