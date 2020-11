Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сказал, что в регионе собираются заново оказывать плановую медицинскую помощь.

На закрытой встрече он сообщил Е1, что для возрождения плановой медицинской помощи в поликлиниках снова будут проводить «чистые дни». Мы будем подключать койки долечивания, которые находятся в санаториях, например, в «Обуховском». Сейчас там находятся около 500 человек,сообщил вице-губернатор. Напомним, на встрече Креков также сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом и запасах лекарственных препаратов для пациентов c инфекцией.

