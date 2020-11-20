Петербургские студенты предложили взять паузу в учебе

Петербургские студенты предложили взять паузу в учебе

Сегодня, 16:55ОбществоPhoto: pixabay.com
Студенты петербургских вузов предложили устроить внеплановые каникулы до февраля следующего года.

По сообщению издания «Форпост Северо-Запад», в Санкт-Петербурге продолжают обсуждать актуальные вопросы, связанные с дистанционным обучением. Студенты местных вузов обсудили вариант закрытия учебных заведений до февраля следующего года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По их мнению, гораздо безопаснее и эффективнее будет обучение летом, когда вероятность заражения будет низкой.

«Почему нельзя для всех вузов сделать трехмесячные каникулы? А летом просто учиться взамен этих трёх месяцев. Весь мир заявляет о разных прививках, которые к следующему году якобы будут эффективны и будут ставиться повсеместно», — написал Геннадий Орехов.

При этом обсуждение и оценка качества дистанционного обучения идет не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Так, недавно несколько студентов МГУ подали иск на престижный вуз Москвы из-за недостаточно высокого качества образования в удаленном формате.

По словам учащихся, в процессе передачи материала часто возникали технические сбои. При этом преподавательский состав не был достаточно подготовлен к качественному взаимодействию с аудиторией — у преподавателей не отработаны навыки удаленной передачи данных. В связи с этим дистанционное обучение больше похоже на самообразование.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге уже вводили досрочные каникулы в учебных заведениях. Так, в октябре текущего года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации школьников освободили от занятий раньше графика.

Издание «Форпост» проводит опрос среди читателей о рациональности введения внеплановых каникул для вузов в Санкт-Петербурге.

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