Петербургские студенты предложили взять паузу в учебе

Студенты петербургских вузов предложили устроить внеплановые каникулы до февраля следующего года.

По сообщению издания «Форпост Северо-Запад», в Санкт-Петербурге продолжают обсуждать актуальные вопросы, связанные с дистанционным обучением. Студенты местных вузов обсудили вариант закрытия учебных заведений до февраля следующего года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По их мнению, гораздо безопаснее и эффективнее будет обучение летом, когда вероятность заражения будет низкой. «Почему нельзя для всех вузов сделать трехмесячные каникулы? А летом просто учиться взамен этих трёх месяцев. Весь мир заявляет о разных прививках, которые к следующему году якобы будут эффективны и будут ставиться повсеместно», — написал Геннадий Орехов. При этом обсуждение и оценка качества дистанционного обучения идет не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Так, недавно несколько студентов МГУ подали иск на престижный вуз Москвы из-за недостаточно высокого качества образования в удаленном формате. По словам учащихся, в процессе передачи материала часто возникали технические сбои. При этом преподавательский состав не был достаточно подготовлен к качественному взаимодействию с аудиторией — у преподавателей не отработаны навыки удаленной передачи данных. В связи с этим дистанционное обучение больше похоже на самообразование. Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге уже вводили досрочные каникулы в учебных заведениях. Так, в октябре текущего года из-за ухудшения эпидемиологической ситуации школьников освободили от занятий раньше графика. Издание «Форпост» проводит опрос среди читателей о рациональности введения внеплановых каникул для вузов в Санкт-Петербурге.

