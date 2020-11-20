Петербургские студенты предложили взять паузу в учебе

По словам учащихся, в процессе передачи материала часто возникали технические сбои. При этом преподавательский состав не был достаточно подготовлен к качественному взаимодействию с аудиторией — у преподавателей не отработаны навыки удаленной передачи данных. В связи с этим дистанционное обучение больше похоже на самообразование.