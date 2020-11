Побочные эффекты от вакцины и ДТП на «пешеходке». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 20 ноября.

Добровольцы, которые поставили вакцину от коронавируса «Спутник V» рассказали о том, какие побочные эффекты они наблюдали. Многие из них из них отметили эффективность средства, у большинства выработались антитела. Чаще всего у пациентов наблюдали повышенную температуру, но она в основном спадала в первые сутки. Однако, в некоторых случаях температура до 40 градусов держалась несколько дней. Среди побочных эффектов добровольцы отметили тошноту, потерю веса и боль в груди. Один пациент пожаловался на тахикардию. Одна из испытуемых отметила, что она почувствовала прилив адреналина и повышение работоспособности. «Забавно»: добровольцы о побочных эффектах отечественной вакцины от COVID-19 Вице-губернатор Свердловской области рассказал сегодня, что власти региона планируют продлить учебный год до конца июня. Это решение будут рассматривать на федеральном уровне. В Свердловской области планируют продлить учебный год до конца июня Также Креков сказал о том, что в Свердловской области не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу. При этом власти рекомендуют проводить новогодние елки для детей в отдельно взятых группах и классах, а взрослым отказаться от проведения корпоративов. Павел Креков: «Новых коронавирусных ограничений не будет!» Сегодня утром в Нижнем Тагиле в ДТП на улице Космонавтов женщина-пешеход получила многочисленные травмы. Ее сбил 22-летний водитель ВАЗ-2112, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в ЦГБ Нижнего Тагила. Молодой человек имеет четырехлетний стаж вождения, в момент ДПТ он был трезвым. Многочисленные травмы: в Нижнем Тагиле сбили женщину на пешеходном переходе

