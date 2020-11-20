Побочные эффекты от вакцины и ДТП на «пешеходке». Итоги дня в Свердловской области

Добровольцы, которые поставили вакцину от коронавируса «Спутник V» рассказали о том, какие побочные эффекты они наблюдали. Многие из них из них отметили эффективность средства, у большинства выработались антитела. Чаще всего у пациентов наблюдали повышенную температуру, но она в основном спадала в первые сутки. Однако, в некоторых случаях температура до 40 градусов держалась несколько дней. Среди побочных эффектов добровольцы отметили тошноту, потерю веса и боль в груди. Один пациент пожаловался на тахикардию. Одна из испытуемых отметила, что она почувствовала прилив адреналина и повышение работоспособности.