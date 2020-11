«Причин нет»: Евгений Куйвашев рассказал о введении карантина в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о введении карантина в регионе. По его словам, причин для этого нет.

Работник школы прислал вопрос о данной ограничительной мере. Губернатор ответил в Instagram. Объективных причин для введения карантина нет. Мы оцениваем ситуацию комплексно, написал глава региона. Евгений Куйвашев отметил серьезность эпидемиологической обстановки. По его словам, жесткие меры, принятые весной, были нужны чтобы выиграть время. Сейчас мы понимаем ситуацию и уже знаем как действовать. Это нелегко, но ситуация уже не та, которая была в начале эпидемии, заявил губернатор. Отмечается особо важная роль всех участников борьбы с коронавирусом — властей, бизнеса и общества. Евгений Куйвашев призвал граждан соблюдать меры безопасности и не посещать места массового скопления людей. Кроме того, губернатор попросил беречь людей старшего поколения. Напомним, глава Среднего Урала сообщил о выводе девятиклассников с дистанта. Он отметил, что для всех остальных школьников дистант скорее всего будут продлевать. Евгений Куйвашев сообщил о выводе девятиклассников с дистанционного обучения

