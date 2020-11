В Нижнем Тагиле будут судить бывшего инспектора ГИБДД за взятку в три тысячи рублей

В суд Нижнего Тагила прокуратурой направлено дело в отношении бывшего инспектора ГИБДД, который обвиняется в получении взятки.

Следствием установлено, что летом 2019 года инспектор, находясь на службе, остановил водителя транспортного средства, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки, пишет «Тагильский рабочий». Управлявший машиной без номеров согласился решить вопрос «по-тихому» и перевел три тысячи рублей через «Сбербанк онлайн» на счет знакомой стража порядка. Позднее полицейский получил эти средства от подруги лично. Прокуратура квалифицировала действия инспектора по части 1 статьи 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Отмечается, что обвиняемый признал свою вину. Ему грозит наказание в виде лишения свободны до одного года. Напомним, отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области сообщил о 61 случае выявления факта дачи взятки водителями. Фигурируют суммы от 300 рублей до 37 тысяч. По 42 из них заведены уголовные дела, остальные проверяются. В Свердловской области задержали более шести десятков водителей за дачу взятки

