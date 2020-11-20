В Нижнем Тагиле депутатам ответили критикой на просьбу предоставлять жилье врачам

Начальник управления по учёту и распределению жилья тагильской администрации Викторина Пырина ответила депутату, что эта мера не является эффективной. Она напомнила, что из 129 помещений, которые выделены для проживания медицинских сотрудников, почти половина не заселена, однако это не способствует притоку персонала.