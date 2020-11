В Нижнем Тагиле депутатам ответили критикой на просьбу предоставлять жилье врачам

В Нижнем Тагиле депутаты предложили выделять медикам муниципальные квартиры, однако чиновники раскритиковали такое предложение.

В ЦГБ № 1 60% рабочих мест пустует. Есть студенты, которые сейчас учатся, а затем могут приехать в Нижний Тагил для работы. Может обсудить этот вопрос в главврачами, подготовить жилье? передает вопрос спикера гордумы Вадима Раудштейна АН «Между строк». Начальник управления по учёту и распределению жилья тагильской администрации Викторина Пырина ответила депутату, что эта мера не является эффективной. Она напомнила, что из 129 помещений, которые выделены для проживания медицинских сотрудников, почти половина не заселена, однако это не способствует притоку персонала. Депутат Вячеслав Малых предложил вариант, при котором подберется программа, по которой будет закуплено 20-30 квартир на сумму около 40 миллионов рублей. Такой вариант устроил чиновников. И они отметили готовность работать вместе с гордумой в этом направлении. Напомним, в Нижнем Тагиле после многолетнего ремонта в здание бывшего общежития заселят семьи. В доме оборудованы 10 однокомнатных, девять двухкомнатных квартир и 24 комнаты. В Нижнем Тагиле в бывшее общежитие НТЗМК после многолетнего ремонта заселят семьи

