В Нижнем Тагиле этой зимой планируют посадить первые саженцы в тепличном хозяйстве

В Нижнем Тагиле рассказали о ходе восстановления теплиц в муниципальном питомнике «Горзеленхоз». Первые саженцы планируют посадить этой зимой.

Летом была реконструирована одна из теплиц, принятая на баланс муниципалитета. Материалы для восстановления второй подготовлены. Проектируется газовое отопление. К 1 февраля планируем смонтировать,передает ИА «Все новости» слова заместителя главы города по хозяйству и строительству Егора Копысова. Спикер думы Вадим Раудштейн считает, что это поможет сэкономить бюджетные средства. Тепличное хозяйство поможет перестать закупать саженцы у частников для озеленения скверов, парков и клумб. Вице-мэр ответил спикеру, что достаточное количество саженцев удастся получить не сразу. Но будет стремление к тому, чтобы закрыть потребности города. Отмечается, что теплицы приняты на баланс города около пяти лет назад в плачевном состоянии. Местами отсутствовало остекление, не работала система отопления и орошения. Напомним, об идее восстановления типличного хозяйства в Нижнем Тагиле сообщалось в мае. Директор МБУ «Служба экологической безопасности» Борис Долматов сообщил, что на восстановление потребуется порядка 1,5 миллионов рублей. Общая площадь теплицы при этом составляет 470 квадратных метров. В Нижнем Тагиле планируется восстановить тепличное хозяйство

