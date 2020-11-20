В Нижнем Тагиле этой зимой планируют посадить первые саженцы в тепличном хозяйстве

Летом была реконструирована одна из теплиц, принятая на баланс муниципалитета. Материалы для восстановления второй подготовлены. Проектируется газовое отопление. К 1 февраля планируем смонтировать,передает ИА «Все новости» слова заместителя главы города по хозяйству и строительству Егора Копысова.