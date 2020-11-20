В Нижнем Тагиле этой зимой планируют посадить первые саженцы в тепличном хозяйстве

В Нижнем Тагиле этой зимой планируют посадить первые саженцы в тепличном хозяйстве

Сегодня, 11:16ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле рассказали о ходе восстановления теплиц в муниципальном питомнике «Горзеленхоз». Первые саженцы планируют посадить этой зимой.

Летом была реконструирована одна из теплиц, принятая на баланс муниципалитета. Материалы для восстановления второй подготовлены. Проектируется газовое отопление. К 1 февраля планируем смонтировать,передает ИА «Все новости» слова заместителя главы города по хозяйству и строительству Егора Копысова.

Спикер думы Вадим Раудштейн считает, что это поможет сэкономить бюджетные средства. Тепличное хозяйство поможет перестать закупать саженцы у частников для озеленения скверов, парков и клумб.

Вице-мэр ответил спикеру, что достаточное количество саженцев удастся получить не сразу. Но будет стремление к тому, чтобы закрыть потребности города.

Отмечается, что теплицы приняты на баланс города около пяти лет назад в плачевном состоянии. Местами отсутствовало остекление, не работала система отопления и орошения.

Напомним, об идее восстановления типличного хозяйства в Нижнем Тагиле сообщалось в мае. Директор МБУ «Служба экологической безопасности» Борис Долматов сообщил, что на восстановление потребуется порядка 1,5 миллионов рублей. Общая площадь теплицы при этом составляет 470 квадратных метров.

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