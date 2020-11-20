В Нижнем Тагиле ведется поиск мест под новые кладбища

В Нижнем Тагиле и ближайших населенный пунктах, которые к нему относятся, ресурс погостов составляет лишь 10%. Общая площадь составляет почти 220 гектаров. Южное, Юго-Западное и Висимское кладбища закрыты для захоронений, здесь можно только прикапывать урны к уже похороненным родственникам, передает ИА «Все новости» слова заместителя мэра Нижнего Тагиле по управлению городским хозяйством Игоря Комарова.