В Нижнем Тагиле ведется поиск мест под новые кладбища

В Нижнем Тагиле ресурс кладбищ исчерпан на 90%. Мэрия ищет места под новые захоронения.

В Нижнем Тагиле и ближайших населенный пунктах, которые к нему относятся, ресурс погостов составляет лишь 10%. Общая площадь составляет почти 220 гектаров. Южное, Юго-Западное и Висимское кладбища закрыты для захоронений, здесь можно только прикапывать урны к уже похороненным родственникам, передает ИА «Все новости» слова заместителя мэра Нижнего Тагиле по управлению городским хозяйством Игоря Комарова. По словам замглавы, уже ведется поиск новых площадей. Рассматриваются места между «Уралхимпластом» и полигоном Дзержинского района. Кроме того, решается вопрос по земле на Старателе по изъятию земли у НТИИМ для организации новых захоронений. По данным муниципалитета, в 2019 году зарегистрировано 4 231 мест погребения, а в 2020 — 3739. В прошлом году на содержание погостов потрачено около 30 миллионов рублей, за 10 месяцев 2020 года эта сумма увеличилась на сто тысяч. Напомним, в октябре сообщалось, что под Екатеринбургом планируется открытие нового кладбища. По информации из документа, опубликованного на официальном сайте округа, погост планируют разместить в 700 метрах от полигона «Северный». Под Екатеринбургом планируют открыть новое кладбище

