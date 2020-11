В России врачам могут предоставить спецтариф для поездок на такси

Партия «Единая Россия» предложила сделать бесплатными звонки в госпитали с коронавирусными пациентами, а также предоставить медработникам специальные тарифы для поездки в такси. Эти меры могут быть реализованы в самое ближайшее время.

«Единая Россия» хочет добиться того, чтобы медицинские работники передвигались на такси по льготному тарифу. Представители партии договариваются об этом с перевозчиками и операторами. Об этом сообщает nashgorod.ru. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что врачи оказывают помощь людям, но при этом сами нуждаются в помощи. Турчак считает, что будет правильно и честно дать им возможность передвигаться на такси по специальному тарифу. На этой неделе прошло совещание, в котором участвовали президент РФ и чиновники из правительства. Владимир Путин распорядился сконцентрировать усилия на решении проблемы доступности медицинской помощи в регионах. Глава государства дал несколько поручений, часть из которых решила выполнить «Единая Россия». Депутаты договорились с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с операторами связи по поводу того, чтобы сделать бесплатными звонки в госпитали с зараженными пациентами и волонтерские центры. Чтобы это реализовать, нужно создать список номеров, куда граждане РФ смогут звонить из любой точки России. Также партия выступила с инициативой профинансировать в 30 субъектах РФ внедрение системы экстренных вызовов по номеру 112. Если возникнет необходимость, депутаты могут быстро внести поправки в законодательство, чтобы расширить возможности использования телемедицины. По словам Турчака, в регионах нужно пользоваться всеми возможностями, которые есть. Во время пандемии «Единая Россия» открыла волонтерские центры во всех российских регионах. Как сообщает сайт ER.ru, депутаты направили 500 миллионов рублей, собранных из членских взносов и добровольных пожертвований, в регионы с самой тяжелой эпидемиологической обстановкой. В частности, на эти средства было куплено 10 тысяч защитных костюмов для медиков и 10 реанимобилей. Также партия направила медучреждениям 200 легковых автомобилей. Руководитель регионального волонтерского центра партии «Единая Россия» Дмитрий Жуков сообщил, что к работе центра активно подключились партийцы из депутатского корпуса. «Например, наши депутаты-однопартийцы из Законодательного собрания передают в больницы бытовую технику, маски, костюмы, автомобили. Вячеслав Брозовский буквально на днях передал четыре автомобиля в Березовскую центральную горбольницу. Сергей Никонов передал врачам Лесного, Верхней Туры и Кушвы термопоты, микроволновые печи и кофемашины. Альберт Абзалов, Александр Серебренников, Владимир Терешков передали маски, костюмы и перчатки в больницы Ревды, Красноуфимска, Нижних Серег. Виктор Шептий и депутат Госдумы Максим Иванов организовали горячее питание для врачей Ирбита. И коллеги понимают, что необходимо продолжать такую работу, не останавливаясь», - сообщил он. Сам Дмитрий Жуков подарил call-центру при Серовской городской поликлинике № 1 10 новых телефонов, а также сам работал в качестве дежурного оператора.

