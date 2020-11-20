В России врачам могут предоставить спецтариф для поездок на такси

На этой неделе прошло совещание, в котором участвовали президент РФ и чиновники из правительства. Владимир Путин распорядился сконцентрировать усилия на решении проблемы доступности медицинской помощи в регионах. Глава государства дал несколько поручений, часть из которых решила выполнить «Единая Россия». Депутаты договорились с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с операторами связи по поводу того, чтобы сделать бесплатными звонки в госпитали с зараженными пациентами и волонтерские центры. Чтобы это реализовать, нужно создать список номеров, куда граждане РФ смогут звонить из любой точки России.