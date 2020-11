Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о намерениях руководства региона продлить учебный год на первый месяц лета.

Областные власти выступают за продление учебного года до конца июня, сообщил замгубернатора на пресс-конференции. Его слова передала редакция E1. Отмечается, что данное решение будут лоббировать на федеральном уровне. Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что рассматривается возможность перевода с дистанта на очное обучение школьников девятых классов. Остальные классы оставят на удаленном обучении. Евгений Куйвашев сообщил о выводе девятиклассников с дистанционного обучения

