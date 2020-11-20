В Свердловской области появятся первые в стране женщины-помощники машинистов

В Свердловской области появятся первые в стране женщины-помощники машинистов

Сегодня, 10:30ОбществоPhoto: пресс-служба СвЖД
В Свердловской области появятся первые шесть девушек, которые будут трудиться в должности помощника машиниста электропоезда.

Дамы уже получили свидетельства о квалификации, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Трудиться женщины будут на электровозах ЭП2К, которые следуют по маршрутам из Екатеринбурга в Пермь, Дружинино и в Тюмень. В обязанности будет входить слежение за показанием приборов, контроль за работой локомотива, наблюдение за дорожными знаками и светофорами, рассказали изданию в пресс-службе СвЖД.

Сообщается, что экзамены назначены на декабрь 2020 года. Практику представительницы прекрасного пола будут проходить в моторовагонных депо.

Напомним, в конце сентября на форуме были озвучены планы по запуску ретро-паравоза по туристическому маршруту в Свердловской области и соседних регионах.

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