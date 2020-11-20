В Свердловской области появятся первые в стране женщины-помощники машинистов

Трудиться женщины будут на электровозах ЭП2К, которые следуют по маршрутам из Екатеринбурга в Пермь, Дружинино и в Тюмень. В обязанности будет входить слежение за показанием приборов, контроль за работой локомотива, наблюдение за дорожными знаками и светофорами, рассказали изданию в пресс-службе СвЖД.