В Свердловской области появятся первые в стране женщины-помощники машинистов

В Свердловской области появятся первые шесть девушек, которые будут трудиться в должности помощника машиниста электропоезда.

Дамы уже получили свидетельства о квалификации, сообщает ИА «Уральский меридиан». Трудиться женщины будут на электровозах ЭП2К, которые следуют по маршрутам из Екатеринбурга в Пермь, Дружинино и в Тюмень. В обязанности будет входить слежение за показанием приборов, контроль за работой локомотива, наблюдение за дорожными знаками и светофорами, рассказали изданию в пресс-службе СвЖД. Сообщается, что экзамены назначены на декабрь 2020 года. Практику представительницы прекрасного пола будут проходить в моторовагонных депо. Напомним, в конце сентября на форуме были озвучены планы по запуску ретро-паравоза по туристическому маршруту в Свердловской области и соседних регионах. На Урале планируют запустить ретро-паровоз по туристическому маршруту

