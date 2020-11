Воспитатели детсадов в Свердловской области начнут носить защитные экраны

После школьных учителей защитными экранами будут обеспечены воспитатели. Об этом сообщил своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он объяснил, что экраны в ближайшее время должны поступить в дошкольные учреждения. Областное Минобразования запрашивало у муниципалитетов актуальную потребность всех образовательных учреждений, выделено порядка 10 миллионов рублей из бюджета. Закупка прошла,написал губернатор в ответ на вопрос женщины из Свердловской области. Она рассказала, что заболела коронавирусом на работе в детском саду, хотя всегда соблюдала требования индивидуальной защиты. Воспитатель попросила Куйвашева тоже обезопасить сотрудников дошкольных учреждений. Напомним, помимо учителей, защитные экраны обяжут носить обслуживающий персонал в точках общепита. В Свердловской области на официантов наденут защитные экраны

