Воспитатели детсадов в Свердловской области начнут носить защитные экраны

Воспитатели детсадов в Свердловской области начнут носить защитные экраны

Сегодня, 16:37ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
После школьных учителей защитными экранами будут обеспечены воспитатели. Об этом сообщил своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он объяснил, что экраны в ближайшее время должны поступить в дошкольные учреждения.

Областное Минобразования запрашивало у муниципалитетов актуальную потребность всех образовательных учреждений, выделено порядка 10 миллионов рублей из бюджета. Закупка прошла,написал губернатор в ответ на вопрос женщины из Свердловской области.

Она рассказала, что заболела коронавирусом на работе в детском саду, хотя всегда соблюдала требования индивидуальной защиты. Воспитатель попросила Куйвашева тоже обезопасить сотрудников дошкольных учреждений.

Напомним, помимо учителей, защитные экраны обяжут носить обслуживающий персонал в точках общепита.

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