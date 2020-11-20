Воспитатели детсадов в Свердловской области начнут носить защитные экраны

Он объяснил, что экраны в ближайшее время должны поступить в дошкольные учреждения.
Областное Минобразования запрашивало у муниципалитетов актуальную потребность всех образовательных учреждений, выделено порядка 10 миллионов рублей из бюджета. Закупка прошла,написал губернатор в ответ на вопрос женщины из Свердловской области.
Она рассказала, что заболела коронавирусом на работе в детском саду, хотя всегда соблюдала требования индивидуальной защиты. Воспитатель попросила Куйвашева тоже обезопасить сотрудников дошкольных учреждений.
Напомним, помимо учителей, защитные экраны обяжут носить обслуживающий персонал в точках общепита.