2 квартиры для переселения из аварийного жилья закупит администрация Нижнего Тагила

2 квартиры для переселения из аварийного жилья закупит администрация Нижнего Тагила
2 квартиры для переселения из аварийного жилья закупит администрация Нижнего Тагила
Сегодня, 19:21ОбществоФото: 1MI
Две квартиры для переселения тагильчан из аварийного жилья собирается приобрести администрация города. Жилье должно находиться в доме, введенном в эксплуатацию не позднее пяти лет до заключения контракта.

На закупки выделено 1,9 миллиона рублей, рядом с домом должны находиться магазины, школы, детские сады и остановки общественного транспорта. Площадь одной квартиры составит не менее 24,4 квадратных метра, второй — не менее 19,9 квадратных метра.

Жилье может быть на любом этаже, кроме цокольного и подвального, и должно быть благоустроенным и не требующим ремонта. В квартирах необходимы утепленная входная дверь и межкомнатные двери, окна со стеклопакетами. На полу должны лежать линолеум или ламинат, стены — обклеены обоями или покрашены. В санузле и на кухне предусмотрена необходимая сантехника и приборы учета водоснабжения.

Подрядчику нужно передать квартиры заказчику в течение пяти дней со дня заключения контракта. Договор действует до 31 декабря 2021 года, заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 ноября.

Напомним, на переселение из ветхого жилья в 2021 году в Нижнем Тагиле выделено около 200 миллионов рублей. До конца года новые квартиры должны получить более 330 человек. Основная часть средств выделена из областного бюджета, 7 миллионов рублей — из местного. 25 новых квартир тагильчане получат в строящемся доме на улице Новострой, 21.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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