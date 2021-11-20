До двух лет тюрьмы грозит продавцам «липовых» медотводов в Екатеринбурге

Два продавца фиктивных справок о медотводе от вакцинации от COVID-19 задержаны в Екатеринбурге. Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.

Заявление в полицию написал директор одной из организаций города. Он рассказал, что сотрудник компании предоставил медотвод от вакцинации от COVID-19, который показался руководителю ненастоящим. Работник отказался показать лицензию клиники, которая выдала справку. После этого полиция провела проверку и нашла двух мужчин, которые предлагали купить фиктивный медотвод. При этом заказчикам нужно было предоставить лишь паспортные данные и заплатить тысячу рублей. Справки злоумышленники печатали на бланках частной клиники и ставили печати медучреждения. Возбуждено уголовное дело за подделку документов, ранее один из подозреваемых уже был судим. Также сотрудники правоохранительных органов разыскивают покупателей, которые успели приобрести фиктивные медотводы, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, за покупку поддельного медотвода сотруднице школы из села Баженовское грозит до одного года лишения свободы. Полицейские проводят проверку и устанавливают продавца. Поддельный медотвод купила сотрудница школы в свердловском поселке

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