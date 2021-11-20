Мэр Тагила Владислав Пинаев поддержал губернатора Куйвашева в вопросе о вакцинации

Мэр Тагила Владислав Пинаев поддержал губернатора Куйвашева в вопросе о вакцинации
Мэр Тагила Владислав Пинаев поддержал губернатора Куйвашева в вопросе о вакцинации
Сегодня, 11:43ОбществоФото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выложил на своей странице в Instagram QR-код о вакцинации. Таким образом он поддержал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ранее поступил также.

Мэр прошел ревакцинацию от коронавируса в октябре и чувствует себя хорошо.

Владислав Пинаев напомнил, что в городе открылись два дополнительных пункта вакцинации от COVID-19: в Центральном рынке на улице Газетная и торговом центре «Мегамарт» на улице Фрунзе. Также поставить прививку можно в поликлиниках и ТЦ «Квадрат» и DEPO.

Напомним, 19 ноября Свердловский областной суд отказал в иске к Евгению Куйвашеву об отмене QR-кодов в регионе. Истцом выступал юрист Иван Волков. Иск поддержали более 400 свердловчан, поставив под ним подпись.

В октябре прошёл ревакцинацию от COVID-19. Чувствую себя отлично, написал в посте глава Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевВладислав ПинаевгубернаторограниченияНижний ТагилQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы