Очередной пикет против сноса здания аэропорта Уктус прошел в Екатеринбурге

Местные жители вышли с плакатами в защиту старого аэропорта Уктус в Екатеринбурге –ветхое здание мэрия планирует снести в ближайшее время. На митинге собралось около 30 человек, не обошлось без инцидентов.

Групповой пикет против сноса старого аэропорта Уктус прошел в парке XXII Партсъезда Екатеринбурга. Пришедшие на митинг 30 человек стояли с плакатами, на которых были написаны различные лозунги — от «Требуем остановить незаконный снос» до «Я за уважение труда предков». У некоторых митингующих на транспарантах было изображено здание аэровокзала в ретроспективе, пишет Ура.ру. Полиция вмешалась в пикет только после того, как два свердловских активиста Ярослав Ширшиков и Андрей Фирсов после словесной перепалки перешли к рукоприкладству. Напомним, власти Екатеринбурга 4 ноября стали подыскивать подрядчика для сноса здания старого аэровокзала Уктус. Сносом аэропорта будет заниматься «Горремстрой». Работы согласно договору должны начаться не позднее 8 декабря. Крайний срок сноса — 16 декабря. Снос легендарного аэропорта Уктус приостановлен в Екатеринбурге

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