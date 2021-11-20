Проблему с детским автобусом в Малой Лае решили, но теперь ученики опаздывают в школу

Проблему с детским автобусом в Малой Лае решили, но теперь ученики опаздывают в школу
Проблему с детским автобусом в Малой Лае решили, но теперь ученики опаздывают в школу
Сегодня, 20:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Дети из Малой Лаи снова могут учиться очно, но теперь ученики опаздывают в школу. Автобус из соседнего села стал выходом из ситуации.

О том, что проблему с очной учебой учеников начальной школы в Малой Лае удалось решить, TagilCity.ru рассказала жительница поселка Татьяна Важенина. По словам женщины, теперь дети опаздывают на первый урок, так как автобус из соседнего поселка, который возит учеников, приходит на остановку поздно.

Проблему решили. Правда автобус с другого села приходит на остановку в 8.40, поэтому дети не успевают на первый урок. Но всё же, хоть такое решение, поделилась с редакцией Татьяна.

Однако о предыдущем водителе женщина жалеет — мужчину на прежнюю работу вернуть не удалось.

Напомним, дети из Малой Лаи перестали посещать школы из-за водителя, который отказывался ставить прививку от коронавируса.

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