Сергей Кириенко ознакомился с новыми программами развития Нижегородской области

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ ознакомился с программами развития и транспортными программами. Он отметил, что среди наиболее важных завершенных проектов особо стоит выделить Ольгинскую транспортную развязку. Также Кириенко подчеркнул, что после юбилея города федеральные власти приняли решение о направлении в регион свыше 83 миллиардов рублей из государственной казны. В числе ключевых решений, которые будут реализованы на эти средства, – строительство четырех станций метрополитена: двух станций в нагорной части и двух – в заречной. Работы стартуют уже в 2022 году. Также было принято решение о капитальном ремонте детской больницы – на эти цели пойдут почти 2 миллиарда рублей, которые переданы в регион по итогам визита председателя Правительства РФ. После визита в регион президента было принято решение о финансировании строительства университетского центра и ледового дворца, где будет тренироваться хоккейная команда Нижнего Новгорода “Торпедо”. Кириенко уверен, что после 800-летия областного центра его развитие будет продолжаться.