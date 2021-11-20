«В чем проблема?»: тагильчане заступились за высадившего подростка водителя автобуса

Тагильчане заступились и поддержали водителя, который 16 ноября высадил из автобуса № 25 подростка, почувствовавшегося себя плохо. В соцсетях жители города вступили в дискуссию.

Ранее на действия водителя пожаловалась мама 15-летнего Александра. По ее словам, молодой человек вышел подышать свежим воздухом, чтобы почувствовать себя лучше, однако водитель закрыл дверь и уехал. После этого отцу подростка пришлось забирать его с центра города. В комментариях мнения разделились, однако большинство граждан считают, что у мужчины не было иного выхода, поскольку автобусы хотят в связи с графиком и за его нарушение водитель рисковал потерять работу. У водителя есть правила трудовой дисциплины, которые он должен соблюдать. Было бы все так плохо, я уверенна, он бы действовал совсем по-другому,заявила подписчица Оксана. Также граждане посчитали, что в свои 15 лет Александр не является ребенком, поэтому может самостоятельно добраться до дома, связаться с близкими или вызвать скорую медицинскую помощь. По-русски сказано — укачало. Это не опасное для жизни состояние. Вышел, проблевался, поехал дальше. Если бы это произошло в салоне — то это уже проблема водителя, написал тагильчанин под ником Прокурор Иудея. Некоторые подписчики высказались и по поводу «оставления в опасности», в чем ранее юрист обвинил водителя автобуса. По мнению уральцев, подросток находился в центре города, а не посреди пустынной дороги, поэтому ему ничего не грозило. Также погодные условия не позволили бы мальчику критически замерзнуть. Было бы состояние хуже, так попросил бы, наверное, не на улицу выйти, а «скорую» вызвать. Сейчас не зима, что он мог замерзнуть. В чем проблема-то?считает Оксана. Однако некоторые граждане все же осудили водителя. Они считают, что поступать нужно «по-человечески» и с пониманием относится к проблемам других людей. Также тагильчане отметили, что если бы мальчику на самом деле стало очень плохо, на улице вечером ему могли не помочь. Мог бы выйти, оказать помощь, подождать, когда лучше станет, и довести до места или хотя бы до остановки. Кто знает, что с ним. Куда делась человечность?задается вопросом комментатор Эдуард. Напомним, ранее компания-перевозчик «Союз-НТ» пообещала проверить происшествие. Также на данный момент из-за случившегося свою проверку начала прокуратура. Водитель автобуса в Нижнем Тагиле высадил недомогающего подростка и поехал дальше

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter