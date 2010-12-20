Чтобы получить выплату из средств материнского капитала, нужно вовремя подать заявление
20 декабря 2010, 18:32ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Только до 31 декабря 2010 года владельцы сертификатов на материнский капитал, ребенок которых родился с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010 года включительно, могут подать заявление на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала.
Родители, у которых ребенок родился в период с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года, могут обращаться до 31 марта 2011 года. Как рассказали в Пенсионном фонде, владельцам сертификатов на материнский капитал предоставляется право получить единовременную выплату в размере 12 000 рублей. На сегодняшний день от тагильчанок поступило 4200 заявлений на единовременную выплату, на сумму более 45 миллионов рублей. Добавим, что размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 343 378 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей