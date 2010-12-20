Чтобы получить выплату из средств материнского капитала, нужно вовремя подать заявление

Родители, у которых ребенок родился в период с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года, могут обращаться до 31 марта 2011 года. Как рассказали в Пенсионном фонде, владельцам сертификатов на материнский капитал предоставляется право получить единовременную выплату в размере 12 000 рублей. На сегодняшний день от тагильчанок поступило 4200 заявлений на единовременную выплату, на сумму более 45 миллионов рублей. Добавим, что размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 343 378 рублей.