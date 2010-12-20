Единовременные выплаты из средств материнского капитала выдаются до 31 декабря
До 31 декабря 2010 года владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал, ребенок которых родился (был усыновлен) с 1 января 2007 года по 30 сентября 2010 года включительно, могут подать заявление на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала.
Об этом сообщает управление пенсионного фонда в Нижнем Тагиле. Родители, у которых ребенок родился в период с 1 октября 2010 года по 31декабря 2010 года, могут обращаться до 31 марта 2011 года.Размер выплаты составляет 12 000 рублей.
В Пенсионный фонд при этомнеобходимо предоставить заявление на получение выплаты, паспортзаявителя, сертификат на материнский капитал и документ о реквизитахбанковского счета, куда ПФР должен будет перечислить средства. В случаенеобходимости органы ПФР могут запросить дополнительные сведения,влияющие на право получения материнского капитала, у компетентныхорганов.
Через 30 дней с момента подачи заявления средства материнского капиталаединым платежом в течение месяца будут перечислены на указанныйзаявителем счет.Добавим, что размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто имеще не воспользовался, составляет 343 378 рублей 80 копеек.
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