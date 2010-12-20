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Единовременные выплаты из средств материнского капитала выдаются до 31 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Единовременные выплаты из средств материнского капитала выдаются до 31 декабря

20 декабря 2010, 11:55Общество
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