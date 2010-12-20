Единовременные выплаты из средств материнского капитала выдаются до 31 декабря

Об этом сообщает управление пенсионного фонда в Нижнем Тагиле. Родители, у которых ребенок родился в период с 1 октября 2010 года по 31декабря 2010 года, могут обращаться до 31 марта 2011 года.Размер выплаты составляет 12 000 рублей.

В Пенсионный фонд при этомнеобходимо предоставить заявление на получение выплаты, паспортзаявителя, сертификат на материнский капитал и документ о реквизитахбанковского счета, куда ПФР должен будет перечислить средства. В случаенеобходимости органы ПФР могут запросить дополнительные сведения,влияющие на право получения материнского капитала, у компетентныхорганов.

Через 30 дней с момента подачи заявления средства материнского капиталаединым платежом в течение месяца будут перечислены на указанныйзаявителем счет.Добавим, что размер материнского капитала в 2010 году для тех, кто имеще не воспользовался, составляет 343 378 рублей 80 копеек.