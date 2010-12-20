HiG Безлимит: Оперативный доступ в Интернет
МОТИВ объявляет о запуске новой услуги «HiG Безлимит», обеспечивающей безлимитный доступ к скоростному Интернету HiG через популярный мобильный браузер Opera Mini.
С услугой «HiG Безлимит » абоненты МОТИВ могут пользоваться возможностямимобильного Интернета и ICQ без ограничений за фиксированную абонентскую плату –6 рублей в сутки. Стоимость подключения услуги составляет 12 рублей.
Опция доступна для всех абонентов МОТИВ, подключивших услугу «Интернет GPRS/EDGE», за исключением пользователей, обслуживающихся на тарифах «Болтастики», «ДеWWWайс» и «DATA».
«Абоненты часто говорят нам о своих желаниях, высказывают предложения иделятся идеями, МОТИВ в свою очередь делает все возможное, для того чтобы воплотить их в жизнь, -отмечает Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова-Седова. –Перед Новым годом мы решили узнать у абонентов, какой подарок от Компании они ждут больше всего. Результаты опроса показали, что более половины респондентов,активных пользователей Сети в возрасте от 16 до 28 лет, хотели бы получить безлимитныйдоступ к Интернету через мобильный телефон. Мы рады предложить нашимабонентам«HiG Безлимит », которыйпозволяет путешествовать по любым сетевым ресурсам, социальным сетям и общаться в Интернет – мессенджерах, не оплачивая каждый мегабайт скачанных и переданных данных. Мы надеемся, что цена за пользование услугой придется по душенашимабонентам».
Все абоненты могут бесплатно загрузить браузер Opera Mini со своего мобильного телефона с официального сайта Компании и wap-сайта, а также следуя по ссылкамhttp://m.opera.com/mini.jad и http://mim.icq.comOpera Mini является самым популярным мобильным браузером от компании Opera Software, преимущества которого оценили уже более 50 млн. абонентов по всему миру.
Opera Mini позволяет сжимать объем загружаемой информации до 90%. Таким образом, скорость загрузки WEB-страниц существенно увеличивается, а пользователи получают возможность просматривать полноформатные Интернет – страницы в привычном виде с экранов обычных сотовых телефонов.
Телекоммуникационная группа МОТИВ - один из крупнейших телекоммуникационных игроков Свердловской области и УрФО. Сотовая связь МОТИВсегодня доступна почти в 900 населенных пунктах, связью МОТИВ успешно пользуется каждый второй житель Свердловской области. МОТИВ является автором и разработчиком множества оригинальных маркетинговых предложений, цель которых – сделать сотовую связь удобной и доступной для всех жителей области. В настоящее время МОТИВ завершает проект по развитию EDGE в Свердловской области с целью максимальной интернетизации всего региона. Всего территория EDGE охватывает более чем500 населенных пунктов региона, что составляет 75% территории Свердловской области. Прогрессивный мобильный Интернет от МОТИВполучил емкое и звучное название HiG. Среди главных достоинств Интернета HiG – широкий географический охват, высокая скорость передачи данных – до 250 кбит/с – и стабильность соединения, а также цена на услуги мобильного Интернета.