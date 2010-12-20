HiG Безлимит: Оперативный доступ в Интернет

С услугой «HiG Безлимит » абоненты МОТИВ могут пользоваться возможностямимобильного Интернета и ICQ без ограничений за фиксированную абонентскую плату –6 рублей в сутки. Стоимость подключения услуги составляет 12 рублей.

Опция доступна для всех абонентов МОТИВ, подключивших услугу «Интернет GPRS/EDGE», за исключением пользователей, обслуживающихся на тарифах «Болтастики», «ДеWWWайс» и «DATA».

«Абоненты часто говорят нам о своих желаниях, высказывают предложения иделятся идеями, МОТИВ в свою очередь делает все возможное, для того чтобы воплотить их в жизнь, -отмечает Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова-Седова. –Перед Новым годом мы решили узнать у абонентов, какой подарок от Компании они ждут больше всего. Результаты опроса показали, что более половины респондентов,активных пользователей Сети в возрасте от 16 до 28 лет, хотели бы получить безлимитныйдоступ к Интернету через мобильный телефон. Мы рады предложить нашимабонентам«HiG Безлимит », которыйпозволяет путешествовать по любым сетевым ресурсам, социальным сетям и общаться в Интернет – мессенджерах, не оплачивая каждый мегабайт скачанных и переданных данных. Мы надеемся, что цена за пользование услугой придется по душенашимабонентам».

Все абоненты могут бесплатно загрузить браузер Opera Mini со своего мобильного телефона с официального сайта Компании и wap-сайта, а также следуя по ссылкамhttp://m.opera.com/mini.jad и http://mim.icq.comOpera Mini является самым популярным мобильным браузером от компании Opera Software, преимущества которого оценили уже более 50 млн. абонентов по всему миру.

Opera Mini позволяет сжимать объем загружаемой информации до 90%. Таким образом, скорость загрузки WEB-страниц существенно увеличивается, а пользователи получают возможность просматривать полноформатные Интернет – страницы в привычном виде с экранов обычных сотовых телефонов.