Конфетная фабрика Нижнего Тагила оказалась не готова к атакам террористов

На предприятии не имелосьразработанного плана мероприятий по предотвращению терактов и аварий нахолодильной установке, являющейся опасным производственным объектом. Кроме того, данный объект не был застрахован, что также предусмотренодействующим законодательством, сообщает пресс-служба прокуратурыСвердловской области.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Арбитражный судСвердловской области с заявлением о привлечении предприятия кадминистративной ответственности.В связи с тем, что к моменту судебного рассмотрения данного делапредприятие уже устранило все выявленные у него нарушения, судом емуназначено наказание в виде предупреждения.