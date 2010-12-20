Конфетная фабрика Нижнего Тагила оказалась не готова к атакам террористов
20 декабря 2010, 12:45Общество
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Прокуратура Ленинского района выявила нарушения антитеррористического законодательства на конфетной фабрике ООО «КДВ город Нижний Тагил» Нижнего Тагила.
На предприятии не имелосьразработанного плана мероприятий по предотвращению терактов и аварий нахолодильной установке, являющейся опасным производственным объектом. Кроме того, данный объект не был застрахован, что также предусмотренодействующим законодательством, сообщает пресс-служба прокуратурыСвердловской области.
По результатам проверки прокуратура обратилась в Арбитражный судСвердловской области с заявлением о привлечении предприятия кадминистративной ответственности.В связи с тем, что к моменту судебного рассмотрения данного делапредприятие уже устранило все выявленные у него нарушения, судом емуназначено наказание в виде предупреждения.
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