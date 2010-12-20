Молоко в Нижнем Тагиле попробуем позднее, чем планировалось
Сметана, кефир, молоко и творог под тагильским брендом появятся в магазинах в феврале 2011 года.
Ранее, напомним, сообщалось, что это произойдёт к концу 2010-го. Сейчас разрабатывается название и упаковка для молочных продуктов, которые будут выпускаться в Нижнем Тагиле, рассказал директор городского молочного завода Игорь Литвяк. Только первое время изготавливать продукцию будут на молочном комбинате в Полевском. А к концу года, когда начнёт работу нижнетагильский завод, производить молочную вкуснятину будут здесь. Цена должна приятно порадовать тагильчан. По крайней мере, как считает Игорь Литвяк, стоить тагильские молочные продукты будут не дороже конкурентов, а некоторые – и дешевле.
Кстати, сегодня на прилавках тагильских магазинов есть молоко более чем сотни производителей не только из свердловской области, но и со всей России. Больше всего кушвинских продуктов, ведь молочный завод в этом городе специально создавался с учётом потребностей Нижнего Тагила.
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