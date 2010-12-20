На следующей неделе выпустят памятную десятирублевую монету

Как пишет «Джаст Медиа», памятные «десятки» выпускались Центробанком и раньше, но эта будет отличаться от своих предшественниц. Предыдущие монеты диаметром 27 мм были изготовлены из двух частей: металлического белого диска и желтого внешнего кольца. Новая монета имеет меньший диаметр и изготовлена целиком из желтого металла. По размеру она копирует уже ставшую привычной десятирублевую разменную монету, но отличается от нее оформлением. Новую монету было решено посвятить одному из самых значимых юбилеев уходящего года — 65-летию победы в Великой Отечественной войне, и реверс монеты украшен изображением эмблемы юбилея. Тираж монеты составит 10 миллионов штук.