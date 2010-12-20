На загородных трассах возросло количество ДТП

Наиболее серьезное ДТП, было зарегистрировано в 12.40 на 159 километре автодороги. 39 летний водитель автомашины Тойта Королла, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Ниссан-дизель. В результате ДТП водитель автомашины Тойота и два пассажира получили травмы. Водитель Тойоты с переломом ребер и костей таза госпитализирован а 3 травм. отделение. 25 летняя пассажирка, с диагнозом перелом верхней челюсти, основания черепа госпитализирована так же в 3 травм. отделение.Другой пассажир, 25-летний мужчина, с диагнозом закрытая черепно - мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом свода черепа госпитализирован в ЦГБ №1. Предварительная причина ДТП: нарушение скоростного режима.