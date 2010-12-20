Николай Винниченко назвал борьбу с экстремизмом на Урале «формальной»

Об этом в рамках заседания межведомственной рабочей группы по противодействию экстремизму заявил уральский полпред Николай Винниченко. По его словам, нередко работа по предупреждению экстремизму «растворена» в различных планах и программах, не имеющих прямого отношения к данной тематике. Например, в регионах имеются планы профилактики экстремизма в религиозной среде либо информационного противодействия экстремизму. Однако они не сопровождаются общей оценкой ситуации, системным анализом имеющихся тенденций и угроз, четкой постановкой целей и задач. Полпред отметил, что недавние массовые беспорядки, организованные экстремистски настроенными лицами в Москве должны стать для всех серьезным предупреждением. Аналогичные инциденты, пусть меньших масштабов, имели место и в Уральском федеральном округе», - заявил полпред.